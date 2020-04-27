Fransa'da gözaltına aldıkları kişiye karşı ırkçı ifadeler kullanan iki polis açığa alındı Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına aldıkları bir kişiye yönelik ırkçı sözler sarf eden iki polis Emniyet Müdürlüğünce açığa alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına aldıkları bir kişiye yönelik ırkçı sözler sarf eden iki polis Emniyet Müdürlüğünce açığa alındı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentin banliyölerinden Saint-Denis'te bir kişiyi gözaltına aldıkları sırada söyledikleri ırkçı sözler nedeniyle polislerin görevlerinden uzaklaştırılması kararı alındı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com