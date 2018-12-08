Fransa'da Göstericilere Destek Veren Papaz, Alandakileri Kutsadı

Sarı Yelekliler'in 17 Kasım'da başlattığı eylemler, Fransa'nın başkenti Paris'i savaş alanına çevirdi. Ortalığı yakıp yıkan, lüks mağazaları yağmalayan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

GERİ ADIM İŞE YARAMADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gösterilerin başlamasına neden olan vergi kararında geri adım atmasına rağmen, Paris sokaklarındaki gerilim azalmadı.

PAPAZ, GÖSTERİCİLERİ KUTSADI

'Sarı Yelekliler' bugün de meydanlardaydı. Göstericilere destek veren bir papaz ise, suyla herkesi kutsadı.