Fransa'da göstericiler ile polis arasında arbede (5)
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atmasıPARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı.
05.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:07
Paris sokaklarında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar
Polisin göz yaşartıcı gaz atması
PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden göstericilere polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Kaynak: AA