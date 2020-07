Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı Bir piknikte görüp etkilendiği serayı kesin dönüş yaptığı memleketinde açtı Fransa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan terzi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seracılık yapmaya başladı Fransa'da bir piknikte gördüğü seradan etkilenerek, 6 ay önce...

Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı

Bir piknikte görüp etkilendiği serayı kesin dönüş yaptığı memleketinde açtı

Fransa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan terzi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seracılık yapmaya başladı

MANİSA - Fransa'da bir piknikte gördüğü seradan etkilenerek, 6 ay önce ülkesine kesin dönüş yaptıktan sonra 'Neden benim memleketimde de olmasın' diyerek 150 metrekare alanda seracılık yapmaya başlayan Alaşehirli terzi ustası Yılmaz Kocahıdır aldığı verimden sonra önümüzdeki yıl daha geniş alanlarda seracılık yapmaya karar verdi.

1982 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Fransa'ya işçi olarak giden Yılmaz Kocahıdır (56), Fransa'da bir fabrikada terzi olarak 38 yıl çalıştı. Bir pazar günü piknik yapmaya gittiği alanda bir sera gören Kocahıdır, seranın kapısında 'Kendin topla, kendin al, parasını kapıda ver' yazısından etkilenerek, serayı inceledi ve 'Burada olan benim memleketimde de olur' diyerek ülkesine döndüğünde seracılık yapmaya karar verdi. 38 Yıl Fransa'da çalıştıktan sonra 6 ay önce memleketi Alaşehir'in Delemenler Mahallesine dönen ve kendisine ait 150 metrekare alanda sera kuran Kocahıdır, serada yılın her mevsimi aynı daldan ürün veren salatalık yetiştirmeye başladı. Kurduğu serasında toplam 480 adet salatalık fidanı bulunan Kocahıdır, sera içerisinde salatalıkları iple tavanda demirlere bağladı. Seraya damlama sulama sistemi kuran Kocahıdır, serada Türkiye'deki adı 'Şampiyon' olan salatalık yetiştirmeye başladı. Mayıs ayı başlarında kurduğu seradan ürün almaya başlayan Kocahıdır, salatalığın yanı sıra, denemek amacıyla biber, patlıcan, börülce, patlıcan, bamya gibi sebzeler de yetiştirmeye başladı. Hepsinden olumlu sonuç alan Kocahıdır, önümüzdeki yıl seracılık faaliyetini daha da genişletmeye karar verdi.

"Türkiye'de olmaz diye bir şey yok"

Mahallede bağcılığa alternatif ve örnek olmak amacıyla, seracılık yapmaya başlayan 3 çocuk babası Yılmaz Kocahıdır, "1982 yılında yurtdışına gittim, 38 yıl Avrupa'da yaşadım. Ama anavatan Türkiye olduğu için memleketime döndüm. Avrupa'da yaşadığım dönemlerde, bir pazar günü piknik alanına gittiğimizde, kapısında salatalık tarlası diye bir yer gördük, 'Kendin topla kendin al parasını kapıda ver'yazıyordu. Ben de gittim gördüm orada karar verdim, Avrupa'da olan şey, Türkiye'de neden olmasın. Cennet dediğimiz vatanımız Türkiye'de her şey var. Cennet vatan Türkiye. Köylüm görsün, köyümüzde her şey var, bağı var ama sera yok. Sera yapmaya karar verdim. 6 ay önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Mayıs ayı başında serayı kurdum. Türkiye'de olmaz diye bir şey yok. İçinde patlıcan, biber, bamya gibi sebzeleri de denedim. Olumlu sonuç aldım. Ufak bir yerim daha var. Oraya da seneye bir sera daha kurmayı düşünüyorum. Bir kök salatalıktan altı ay gibi bir sürede devamlı toplayarak her dalından yaklaşık 15- 20 kilogram arasında verim alabiliyoruz. Her daldan her seferde en az 2 kilogram toplayabiliyoruz. Bu çok değişik bir cins, bu cinsin adı Türkiye'de şampiyon. İnşallah kışın da düşüncemiz marul veya kereviz yapacağız. Böylelikle denemiş olacağız ve daha büyük seralar yapmayı düşünüyoruz. Bu yenen şey her zaman lazımdır." dedi.

Kaynak: İHA