HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı

Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı Bir piknikte görüp etkilendiği serayı kesin dönüş yaptığı memleketinde açtı Fransa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan terzi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seracılık yapmaya başladı Fransa'da bir piknikte gördüğü seradan etkilenerek, 6 ay önce...

22.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:10

Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı

Bir piknikte görüp etkilendiği serayı kesin dönüş yaptığı memleketinde açtı

Fransa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan terzi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seracılık yapmaya başladı

MANİSA - Fransa'da bir piknikte gördüğü seradan etkilenerek, 6 ay önce ülkesine kesin dönüş yaptıktan sonra 'Neden benim memleketimde de olmasın' diyerek 150 metrekare alanda seracılık yapmaya başlayan Alaşehirli terzi ustası Yılmaz Kocahıdır aldığı verimden sonra önümüzdeki yıl daha geniş alanlarda seracılık yapmaya karar verdi.

1982 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Fransa'ya işçi olarak giden Yılmaz Kocahıdır (56), Fransa'da bir fabrikada terzi olarak 38 yıl çalıştı. Bir pazar günü piknik yapmaya gittiği alanda bir sera gören Kocahıdır, seranın kapısında 'Kendin topla, kendin al, parasını kapıda ver' yazısından etkilenerek, serayı inceledi ve 'Burada olan benim memleketimde de olur' diyerek ülkesine döndüğünde seracılık yapmaya karar verdi. 38 Yıl Fransa'da çalıştıktan sonra 6 ay önce memleketi Alaşehir'in Delemenler Mahallesine dönen ve kendisine ait 150 metrekare alanda sera kuran Kocahıdır, serada yılın her mevsimi aynı daldan ürün veren salatalık yetiştirmeye başladı. Kurduğu serasında toplam 480 adet salatalık fidanı bulunan Kocahıdır, sera içerisinde salatalıkları iple tavanda demirlere bağladı. Seraya damlama sulama sistemi kuran Kocahıdır, serada Türkiye'deki adı 'Şampiyon' olan salatalık yetiştirmeye başladı. Mayıs ayı başlarında kurduğu seradan ürün almaya başlayan Kocahıdır, salatalığın yanı sıra, denemek amacıyla biber, patlıcan, börülce, patlıcan, bamya gibi sebzeler de yetiştirmeye başladı. Hepsinden olumlu sonuç alan Kocahıdır, önümüzdeki yıl seracılık faaliyetini daha da genişletmeye karar verdi.

"Türkiye'de olmaz diye bir şey yok"

Mahallede bağcılığa alternatif ve örnek olmak amacıyla, seracılık yapmaya başlayan 3 çocuk babası Yılmaz Kocahıdır, "1982 yılında yurtdışına gittim, 38 yıl Avrupa'da yaşadım. Ama anavatan Türkiye olduğu için memleketime döndüm. Avrupa'da yaşadığım dönemlerde, bir pazar günü piknik alanına gittiğimizde, kapısında salatalık tarlası diye bir yer gördük, 'Kendin topla kendin al parasını kapıda ver'yazıyordu. Ben de gittim gördüm orada karar verdim, Avrupa'da olan şey, Türkiye'de neden olmasın. Cennet dediğimiz vatanımız Türkiye'de her şey var. Cennet vatan Türkiye. Köylüm görsün, köyümüzde her şey var, bağı var ama sera yok. Sera yapmaya karar verdim. 6 ay önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Mayıs ayı başında serayı kurdum. Türkiye'de olmaz diye bir şey yok. İçinde patlıcan, biber, bamya gibi sebzeleri de denedim. Olumlu sonuç aldım. Ufak bir yerim daha var. Oraya da seneye bir sera daha kurmayı düşünüyorum. Bir kök salatalıktan altı ay gibi bir sürede devamlı toplayarak her dalından yaklaşık 15- 20 kilogram arasında verim alabiliyoruz. Her daldan her seferde en az 2 kilogram toplayabiliyoruz. Bu çok değişik bir cins, bu cinsin adı Türkiye'de şampiyon. İnşallah kışın da düşüncemiz marul veya kereviz yapacağız. Böylelikle denemiş olacağız ve daha büyük seralar yapmayı düşünüyoruz. Bu yenen şey her zaman lazımdır." dedi.

Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mensur Işık Engin Altay Özlem Zengin Cemal Enginyurt
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Acun Ilıcalı Michael Jackson
Spor İrfan Buz Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: Fransa'da gördü Alaşehir'de uyguladı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:11:44. #1.15#
title