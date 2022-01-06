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Fransa'da Google ve Facebook'a para cezası verildi

Fransa'da Google ve Facebook'a para cezası verildi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da, internet sitelerinde çerezlerin kolaylıkla reddedilemediği gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro, Facebook'a 60 milyon avro para cezası verildi.

Fransa'da, internet sitelerinde çerezlerin kolaylıkla reddedilemediği gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro, Facebook'a 60 milyon avro para cezası verildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada Google, Facebook ve Youtube'un internet sitelerinde çerezlerin kolaylıkla kabul edildiği ancak reddetmenin zor olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu sitelerde tüm çerezleri reddetmek için birçok tıklamanın gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, Google'a 150 milyon avro ve Facebook'a 60 milyon avro para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu platformlara söz konusu sorunu düzeltmek için 3 ay süre verildiği, geciken her bir gün için 100 bin avro para cezası verileceği aktarıldı.

Google'dan yapılan açıklamada, CNIL'in kararı sonrası gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve bu konuda CNIL ile çalışılacağı belirtildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada da CNIL'in kararının incelendiği ve ilgili yetkililerle çalışma yapılacağı kaydedildi.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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