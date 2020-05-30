Fransa'da göçmenlerin oturum izni için düzenlediği gösteride 92 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da göçmenlerin oturum izni için düzenlediği gösteride 92 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenler, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Fransa'da göçmenlerin oturum izni için düzenlediği gösteride 92 kişi gözaltına alındı
30.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:27

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenler, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteri yasağına rağmen çok sayıda derneğin çağrısıyla Madeleine Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Republique Meydanı'na yürüdü.

Kendilerine oturum izni verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Gösteride polisle eylemcilerin arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 92 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da göçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi yerlerin kapalı olması nedeniyle oturum izinlerine ilişkin işlemleri gerçekleştiremiyor.

Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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