Fransa'da göçmenlere yardım derneğinden İçişleri Bakanı'nın yardım açıklamasına yalanlama

Fransa'da göçmenlere yardım derneği Utopia 56, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerden kurtulanlara yardım eli uzattıkları açıklamasını yalanladı.

Utopia56 yardım kuruluşu, Twitter hesabından Bakan Darmanin'in, İngiltere'ye gitmek için Manş'ı geçmeye çalışanları kurtardıkları, barınma sağladıkları ve yiyecek-giyecek verdiklerine ilişkin açıklamalarının olduğu videoyu "Yalan" başlığıyla paylaştı.

Paylaşımda, "Yalan! Bindikleri tekneler alabora olanlar geri döndüğünde, gönüllülerimiz onlara elimizdeki kısıtlı battaniye, çorap ve yiyeceklerden dağıtmaya çalışıyor. Bu sırılsıklam olmuş insanların çoğu terk edilmiş, travma geçirmiş ve sokaklara dönmeye mahkum kişilerden oluşuyor." ifadesi kullanıldı.

Paris'te hükümet protesto edildi

Öte yandan dün Paris'in 19. bölgesinde, düzensiz göçmenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, sokakta kalanlara barınma hakkı talebinde bulunarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümetin düzensiz göçmen trajedisine yönelik sessizliğini protesto etti.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, AB'yi "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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