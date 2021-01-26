Fransa'da göçmenlere karşı "savaş açtıklarını" açıklayan aşırı sağcı grup hakkında soruşturma başlatıldı
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Fransa'da göçmenlere karşı "savaş açtıklarını" açıklayan aşırı sağcı grup hakkında soruşturma başlatıldı

26.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:23
Fransa'da göçmenlere karşı

Fransa'da, göçmen ve yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire (Kimlikçi Nesil) hakkında "halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Fransa'da, göçmen ve yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire (Kimlikçi Nesil) hakkında "halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, göçmen karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken aşırı sağcı Generation Identitaire hakkında "halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Aşırı sağcı grup, geçen hafta "göçmenlere karşı savaş açtıklarını" ve "sınırları kontrol altına almak için harekete geçeceklerini" duyurmuştu.

Çok sayıda Fransız ve yabancı kökenli aydın ve aktivistler, ırkçı tutum ve söylemleri nedeniyle gruba tepki göstermişti.

Tepkilerinin ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelendirmiş ve grubun feshedilmesini hükümetin gündeme alacaklarını açıklamıştı.

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneler'inde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını, göçmenlerin Fransa'ya girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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