Fransa'da göçmenler oturum izni talebiyle gösteriler düzenledi
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Fransa'da göçmenler oturum izni talebiyle gösteriler düzenledi

19.12.2020 02:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 02:59
Fransa'da göçmenler oturum izni talebiyle gösteriler düzenledi

Fransa'da binlerce göçmen, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Fransa'da binlerce göçmen, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60'tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Paris'teki Richelieu-Drouot Meydanı'nda toplanan eylemciler, Paris Belediyesi binasının çevresine kadara yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığın belediyeye yaklaşmasına izin vermedi.

Kendilerine oturum izni ve konut imkanı verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Marsilya, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes ve Bordeaux gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Gösterilerin organizatörleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, göçmenlere yönelik hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

Göçmenler daha önce 3 kez, Paris başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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