Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" feshedildi
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Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" feshedildi

03.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:04
Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) feshedildi.

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) feshedildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu'nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini bildirdi.

Diğer yandan kararnamede belirtilen gerekçelerde, grubun askeri milis özelliği taşıdığı, bu nedenle iç güvenlik yasası gereğince lağvedildiği belirtilen açıklamada, Generation Identitaire'in etnik kökenleri nedeniyle insanlara, özelde Müslümanlara karşı ırkçı tutum ve faaliyetlerinin bu kararda etkili olduğuna işaret edildi.

Göçmenlere savaş ilanı

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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