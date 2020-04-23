Fransa'da göçmen semtleri karıştı: Yeni bir 'banliyö isyanı' mı başlıyor?
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Fransa'da göçmen semtleri karıştı: Yeni bir 'banliyö isyanı' mı başlıyor?

Paris çevresinde göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtler birkaç gündür polis ve göstericiler arasında çatısmalara sahne oluyor.

23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:04
Fransa'da göçmen semtleri karıştı: Yeni bir 'banliyö isyanı' mı başlıyor?

Fransa'da banlıyöler yine karıştı. Paris çevresinde göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtler birkaç gündür polis ve göstericiler arasında çatısmalara sahne oluyor. Banliyö sakinleri, polisin sokağa çıkma kısıtlamalarını gerekçe göstererek mahallelerinde aşırı güç uyguladığını savunuyor.

Polisin çarşamba gece saatlerinde motorsikletli bir gence çarpması sonucu Villeneuve-la-Garenne adlı semtte başlayan olaylar kısa sürede Paris yakınlarındaki Gennevilliers, Clamart, Champigny-sur-Marne banliyöyelerine sıçradı. Polis çatışmalarda en az 13 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Ancak "banliyö isyanı" Paris çevresiyle sınırlı kalmadı. Roubaix, Tourcoing ve Limoges'da da polis ve göçmen kökenli gençler karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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