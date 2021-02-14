Fransa'da göçmen karşıtı aşırı sağcı grup Generation Identitaire feshedilecek
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Fransa'da göçmen karşıtı aşırı sağcı grup Generation Identitaire feshedilecek

14.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:58
Fransa'da göçmen karşıtı aşırı sağcı grup Generation Identitaire feshedilecek

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup Generation Identitaire'in feshedilmesine karar verildi.

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup Generation Identitaire'in feshedilmesine karar verildi.

Ülke basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığı, gruba, kısa süre içinde feshedileceğine dair tebligatta bulundu.

Grubun tebligata 10 gün içinde cevap vermemesi halinde, 2 hafta içinde kapatılabileceği belirtildi.

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Grubun, göçmenlere karşı savaş açtığını ve sınırları kontrol altına almak için harekete geçeceğini duyurmasının ardından, Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerinin ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini hükümetin gündeme alacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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