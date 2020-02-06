Fransa'da giyotinle idam edilen mahkumun oğlu babası için yasal bir 'pardon' bekliyor
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Fransa'da giyotinle idam edilen mahkumun oğlu babası için yasal bir 'pardon' bekliyor

Fransa'da yıllar önce giyotinle idam edilen bir mahkumun oğlu, devletin babasından resmi olarak özür dilemesine olanak sağlayacak bir yasa değişikliği için harekete geçti.

06.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:55
Fransa'da giyotinle idam edilen mahkumun oğlu babası için yasal bir 'pardon' bekliyor

'da yıllar önce giyotinle idam edilen bir mahkumun oğlu, devletin babasından resmi olarak özür dilemesine olanak sağlayacak yasa değişikliği için harekete geçti.


Ülkenin en yüksek anayasa mahkemesi, Gerard Fesch'in, idam edilen babasından özür dilenmesine yol açacak değişikliği talep eden başvurusunu perşembe günü incelemeye başladı. Fesch'in babas, 1957'de silahlı bir soygun sırasında bir polis memurunu öldürdüğü için ölümle cezalandırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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