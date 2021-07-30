Fransa'da, George Floyd'u öldüren gözaltı tekniğinin yerini 3 yeni teknik alacak

Fransa'da, ABD'de siyahi George Floyd'un Mayıs 2020'de gözaltına alınırken hayatını kaybetmesine yol açan ve Fransız polisinin de kullandığı gözaltı tekniği "boğma kilidi" terk edilerek yerini 3 farklı tekniğe bırakacak.

Fransa'da, ABD'de siyahi George Floyd'un Mayıs 2020'de gözaltına alınırken hayatını kaybetmesine yol açan ve Fransız polisinin de kullandığı gözaltı tekniği "boğma kilidi" terk edilerek yerini 3 farklı tekniğe bırakacak.

Ulusal Polis Genel Müdürü Frederic Veaux tarafından emniyet birimlerine gönderilen direktifte, polisin bir kişiyi yere yatırdığında boyuna ve ensesine bastırdığı "boğma kilidi" tekniğinin riskler içerdiği, bu nedenle kesinkes terk edileceği belirtildi.

Direktifte, bu tekniğin yerine gözaltına alınan kişinin direnme seviyesine göre başvurulacak, boğaza sürekli ve uzun baskı uygulamayacak 3 farklı tekniğin alacağı, bunların "pivotla yere yatırma", "yarım omuz kontrolüyle yere yatırma" ve de "başından yakalayarak kontrol altına alma" olacağı ve polislere öğretileceği ifade edildi.

Fransa'da Ocak 2020'de Cedric Chouviat adlı kişi, polisin "boğma kilidi" tekniğini uygulayarak müdahalesi sonucu 2 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmiş, otopsi raporunda Chouviat'ın boğularak öldüğü belirtilmişti.

Chouviat'ın ölümünden sonra Fransız emniyeti bu tekniği yasaklamış ancak yerine yeni teknikler belirlenmediği için polisler boğma kilidi tekniğini kullanmayı sürdürmüştü.

Teknik, ABD'de siyahi George Floyd'un Mayıs 2020'de aynı şeklide gözaltına alınırken hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru