Fransa'da George Floyd'a Veda Gösterileri Amerika'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yıllardır süren derin bir tartışmayı ve protestoları yeniden su yüzüne çıkardı.

Amerika'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yıllardır süren derin bir tartışmayı ve protestoları yeniden su yüzüne çıkardı Kaynak: DailyMotion.com