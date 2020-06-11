Fransa'da George Floyd'a Veda Gösterileri
Amerika'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yıllardır süren derin bir tartışmayı ve protestoları yeniden su yüzüne çıkardı.
11.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:47
Amerika'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yıllardır süren derin bir tartışmayı ve protestoları yeniden su yüzüne çıkardı
Kaynak: DailyMotion.com