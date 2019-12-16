Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi

16.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:29

Fransa'da başlayan ve hükümetin 'emeklilik reformunu' protesto için 5 Aralık'ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi.

Ülke genelinde devam eden grev özellikle ulaşımı etkiliyor. Demiryolları ve metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle başkent Paris çevresinde ve içinde trafik kuyrukları yaşamı felç ediyor. Polis ile karşı karşıya gelen grevcilere polis, sert müdahalelerde bulunuyor. Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları (CGT) hükümetin reformu geri çekmemesi halinde eylemleri ikiye katlayacaklarını ve hükümete 1 haftalık süre tanıdıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Metro hattında grevcilerin grev kıran arkadaşlarını protestosu

Kaynak: DHA