Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı
Haberler » Güncel » Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı - Haber

Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı.

10.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:28
Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı. , Toulouse, Rouen ve 'da protestolar başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı 'un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan 'Genel Grev' için yüzbinlerce kişi tekrar bir araya gelerek protestolara başladı.  Trafiğin durma noktasında olduğu protestolarda özellikle Paris'te bazı metro hatları hizmete kapatıldı. Ülkede bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitimin aksadığı ve üniversitelerin eğitime ara verdiği kaydedildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Çarşamba günü Emeklilik Planı'nın detaylarını açıklayacağını belirtti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Eylemcilerin slogan atarak sokaklarda yürümeleri-Pankartlarla slogan atan eylemcilerden görüntüler

-Polis minibüslerinin yolları kapatması ve eylemcileri bölmesi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler