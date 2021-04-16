Fransa'da gazeteci sendikaları tehdit edilen basın mensuplarının korunmasını talep etti
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Fransa'da gazeteci sendikaları tehdit edilen basın mensuplarının korunmasını talep etti

Fransa'da gazeteci sendikaları tehdit edilen basın mensuplarının korunmasını talep etti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da gazeteci sendikaları, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ölüm tehdidi alan gazetecilerin korunması için gerekli tedbirleri devreye almasını istedi.

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Fransa'da gazeteci sendikaları, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ölüm tehdidi alan gazetecilerin korunması için gerekli tedbirleri devreye almasını istedi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu (FEJ) üyesi çok sayıda sendika tarafından kaleme alınan açık mektupta, 29 Mart'ta arabasına sabotaj yapıldığını fark eden, tarım sektörü üzerine haberler yazan gazeteci Morgan Large'ın daha önce birçok kez tehdit edildiği, evine ve arabasına zarar verildiği ve köpeğinin zehirlendiği belirtildi.

Mektupta, polis koruması isteyen Large'a hala koruma sağlanmadığı ifade edildi.

Speak Up Channel adlı platformun kurucusu Nadiya Lazzouni'nin de geçen hafta ölüm tehdidi içeren bir mektup aldığına işaret edilen mektupta, gazetecinin polis koruması talep etmesine rağmen bu talebinin hala yerine getirilmediği vurgulandı.

Mektupta, İçişleri Bakanı Darmanin'in sadece işlerini yaptıkları için hedef alınan, saldırılan ve tehdit edilen bu iki gazetecinin hayatını korumak için elinden geleni yapmakla mükellef olduğu hatırlatılarak gerekli tedbirleri devreye alması istendi.

Fransa, son yıllarda gazetecilere yönelik baskılar, gösterilerde gazetecilerin polis tarafından yaralanması, "güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara hapis ve para cezası" öngören genel güvenlik yasası nedeniyle uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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