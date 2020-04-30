Fransa'da futbol ligleri resmen sona erdi; PSG şampiyon ilan edildi

Covid-19 önlemleri ışığında tüm spor müsabakalarının eylüle kadar iptal edildiği Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu liglerin resmen sonlandırılmasına karar verdi

Covid-19 önlemleri kapsamında tüm spor müsabakalarının eylüle kadar iptal edildiği Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu liglerin resmen sonlandırılmasına karar verdi.

Yönetim kurulu üyelerinin oylaması sonucunda çıkan kararda Ligue 1 ve Ligue 2'nin mevcut sıralamayla tescillenmesine kararlaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle