Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Angers Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'nin bu sabah, cinsel saldırı suçlamasıyla 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.
Bouillard, ön soruşturmanın, kulüpte çalışan 3 kadının suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını kaydetti.
Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edildi.