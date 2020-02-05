Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı
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Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

05.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:32
Fransa'da futbol kulubünün başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Birinci Ligi (Ligue 1) takımlarından 'in Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Angers Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'nin bu sabah, cinsel saldırı suçlamasıyla 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Bouillard, ön soruşturmanın, kulüpte çalışan 3 kadının suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını kaydetti.

Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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