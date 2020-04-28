Fransa'da futbol dahil tüm spor müsabakaları sonlandırıldı Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakalarının yapılamayacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakalarının yapılamayacağını açıkladı.

Parlamentoda salgınla ilgili aldıkları kararları açıklayan Philippe, büyük spor organizasyonlarının Eylül ayına kadar yasaklandığını ifade ederek, "2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak" dedi.Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin bu açıklamasının ardından Fransız basınında, Ligue 1 ve Ligue 2'de sezonun iptal edildiğine yönelik yorumlar yapıldı.

Kaynak: DHA