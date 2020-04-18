Fransa'da fişi çekilmek istenen hasta ambulans uçakla Konya'ya getirildi Fransa'da kalp krizi geçirince kaldırıldığı hastanede fişi çekilmek istenen hasta, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Fransa'da kalp krizi geçirince kaldırıldığı hastanede fişi çekilmek istenen hasta, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Korona virüsle baş edemeyen, yaşlılarını ölüme terk eden Avrupa yeni bir skandala daha imza attı. Fransa'nın Lyon kentinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan Zekeriya Kılınç için doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve böyle sürmesi halinde hastanın yaşam ünitesi fişinin büyük ihtimalle çekileceğini söyledi. Ancak hastanın tepki verdiği için beyin ölümünün gerçekleşmediğini savunan Kılınç ailesi durumu Türk konsolosluğuna bildirdi.

Kardeşinin tedavisine devam edilmesi için salgın nedeniyle sıkışıp kaldığı Türkiye'den mücadele veren İlyas Kılınç, çektikleri görüntülerin kardeşinin beyin fonksiyonlarının ölmediğini gösterdiğini söyledi. Kılınç, korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'nın, hastanelerdeki yatak sayısının kapasiteleri zorladığı bir dönemde kardeşini Türkiye'ye götürmek için harekete geçti. Salgın dönemindeki mevcut karantina uygulamaları ve sınırların kapatılması sebebiyle kardeşini görmeye gidemeyen İlyas Kılınç, imza kampanyası başlattı ve binlerce destek aldı.

TÜRK DOKTOR FARK ETTİ

Zekeriya Kılınç'ın Fransa'dan Türkiye'ye tahliye sürecini anlatan kardeşi İlyas Kılınç, en büyük çabayı Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün'ün gösterdiğini söyledi. Kılınç "Müslüm Bey, kardeşimin durumunu gördükten sonra, videosunu Fransa'daki bir Türk hekimi arkadaşıyla paylaşmış. Videoyu izleyen hekim de bazı hareketlerden dolayı kardeşimin beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtmiş. Bunun üzerine Müslüm Bey, durumu Sağlık Bakanlığına bildirerek ambulans uçak talep etmiş. Ardından devletimiz harekete geçerek perşembe günü akşam saatlerinde Fransa'ya ambulans uçak gönderdi ve kardeşimi Konya'ya getirdi" dedi.

COVİD-19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Kardeşinin ilk değerlerinin pozitif olduğunu belirten İlyas Kılınç, "Abimi beş dakika görmeme izin verdiler. Ona 'Abi' diye seslendiğimde vücudu tepki verdi" dedi. İlyas Kılınç, kardeşinin Fransa'da tedavi altındayken yapılan birkaç Covid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, Türkiye'de de test yapıldığını ancak sonuçları henüz görmediklerini dile getirdi.

Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisindeki 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç'ın eşi ve çocukları ise karantina kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Fransa'da kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA