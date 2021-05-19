Fransa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Fransa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Eylemciler, Filistin için özgürlük isteyen ve İsrail'i kınayan sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Europalestine internet sitesinin Başkanı Olivia Zemor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de "katliamlar" olduğu sürece gösterilere katılacaklarını söyledi.

İsrail ordusuna finansman sağlayan ilaç şirketi Teva'nın ürettiği ilaçları boykot ettiği için kendisine karşı açılan davada Lyon Mahkemesinin beraat kararı verdiğini aktaran Zemor, mahkemenin İsrail ürünlerine boykot çağrıları yapılabileceği yönünde karar da aldığını vurguladı.

İsrail ürünlerine yapılan boykot çağrılarının meşru olduğunu ifade eden Zemor, "Hastanelere, ambulanslara saldıran, hastaneye ulaşan yolları kesen ülkenin ilaçlarını alacak değiliz. (Teva'nın ilaçları) Boykot edilecek ilk ürünler. Bu çok önemli." dedi.

Zemor, 22 Mayıs'ta da düzenlenecek gösterinin yasaklanabileceğini ancak buna rağmen eylemi yapacaklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarında çocukların ve kadınların hayatını kaybetmesine değinen Zemor, "Suç devleti olan İsrail'in bunu yapması şaşırtıcı değil. Uluslararası Ceza Mahkemesinin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz ancak bunlar yapıldığında demokratik ülke olduğunu iddia edemez. İsrail sivil toplum kuruluşları bile İsrail'in apartheid devleti olduğunu söyledi." diye konuştu.

Zemor, İsrail'in saldırıları karşısında herkesin Filistin'e destek verdiğini ve "kahramanca bir direnişin" olduğunu vurguladı.

Dinleri ne olursa olsun herkese haklarının verilmesi gerektiğini ifade eden Zemor, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Zemor, "Fransız hükümeti (İsrail'in) suç ortağı, İsrail sömürgeciliği ile iş birliği yapıyor. (Fransa İsrail'e) silah sağlıyor ve ondan silah satın alıyor." dedi.

Olivia Zemor, Macron'un Hamas hakkındaki açıklamalarını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Fransa dahil tüm Batılı ülkeler sömürgeci ve apartheid devletine açık şekilde destek veriyor"

Soyadını vermek istemeyen ve gösteriye üzerinde Filistin bayrağı olan şemsiyeyle katılan Fransız Genevieve, bu ülkede eylem özgürlüğünün olmamasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Filistin halkının 73 yıldır haklarından mahrum edildiğini vurgulayan Genevieve, şunları kaydetti:

"(Filistin halkı) Sömürgeleştiriliyor ve zulme uğruyor. Uzun yıllardır ve şimdi daha açık şekilde görülen apartheid siyasetine maruz kalıyor. İsrail sadece savaş suçu değil aynı zamanda insanlığa karşı suç işliyor. Bunlar barbarlık. Hiç kimse bir şey söylemeden bunun yapılmasına izin veriliyor. Fransa dahil tüm Batılı ülkeler sömürgeci ve apartheid devletine açık şekilde destek veriyor. Bu bir skandal ve utanıyorum."

Genevieve, Cezayir'in sömürgeleştirilmesine de karşı çıktığını ve bu döneme geri gelindiğine dikkati çekti.

Polis gösterileri yasaklamıştı

Paris'te 12 ve 15 Mayıs'ta Filistin'e destek için yapılmak istenen eylemler yasaklanmıştı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, 12 Mayıs'taki gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Polis, son yapılan gösteride protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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