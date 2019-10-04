Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.

04.10.2019 20:46
Fransa'da felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.


Lyon yakınlarındaki Grenoble şehrindeki Alpes Üniversitesi'nde omurilik felcinden dolayı yatağa bağımlı bir hasta yapay bir iskelet sayesinde yürümeyi başardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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