Fransa'da Eylemler Bitmek Bilmiyor

Fransa'da hükümetin geri adımına rağmen protesto gösterileri bitmek bilmiyor.

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, eylemlerde gözaltına alınan kişilerin sayısı bin 723'e yükseldi. Bakanlık sorgulanan 503 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Başkent Paris, Marsilya, Bordeaux, Lyon ve Toulouse gibi birçok şehirde Sarı Yeleklilerin dördüncü hafta sonu eyleminde polis ve göstericiler arasında yine arbede yaşandı. Polisle sık sık çatışmalara giren eylemciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isterken, polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı öğrenildi.

(İHA)