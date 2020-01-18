Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti
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Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı. Macron ve eşi Brigitte Macron tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi

18.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:58
Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti

'nın başkenti 'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı 'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.


Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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