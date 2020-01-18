Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti

18.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:58

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle