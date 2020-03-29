Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu
Fransa'da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un merkezi konumundaki kentin, virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor.
29.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:14
Fransa'da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un merkezi konumundaki kentin, virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor.
Fransız devlet televizyonunun araştırmasına göre, virüsün yayılmasına neden olan toplantıda enfekte olanların sayısı bilindiği gibi yüzlerle değil, binlerle ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com