Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü
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Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü

06.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:31
Fransa'da etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi öldü

Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişiden halen haber alınamıyor.

Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişiden halen haber alınamıyor.

Ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde 1 Ekim'den beri etkili olan Alex fırtınası, şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Özellikle cuma günü etkili olan aşırı yağışlar sonucu sellere ve saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtına son iki gündür şiddetini yitirirken Meteoroloji İdaresi, alarm durumunu 11 bölgeden 6 bölgeye düşürdü, alarm seviyesi ise turuncudan sarıya indirildi.

Alpes-Maritimes bölgesi itfaiye yetkilileri fırtına nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, en az 20 kişiden haber alınamadığını, 3 köyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın bölgeye gitmesi bekleniyor.

Çok sayıda köprünün yıkılmasına neden olan fırtına, bölgede ciddi maddi zarara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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