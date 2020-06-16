Fransa'da eski Cumhurbaşkanı de Gaulle'un büstüne saldırı
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Fransa'da eski Cumhurbaşkanı de Gaulle'un büstüne saldırı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı yapıldı.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı de Gaulle'un büstüne saldırı
16.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:05

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı yapıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan küresel protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinde bulunan Hautmont semtinde eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstüne kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Büstü sarıya boyayan saldırganlar, sprey ile "Köle taciri" yazdı.

Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının utanç verici olduğunu ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı.

Charles de Gaulle, 1958'de devlet başkanı olmadan önce Fransa'daki Nazi işgaline direndiği için ulusal kahraman olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında heykel protestolarına değinerek, "Cumhuriyet tarihindeki hiçbir izi ve ismi silmeyecek, hiçbir heykeli kaldırmayacağız" demişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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