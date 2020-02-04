Fransa'da eski buz pateni şampiyonu hakkında öğrencisine tecavüz iddiasıyla soruşturma

04.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:32

Fransa'da eski buz pateni şampiyonu Gilles Beyer hakkında, bir öğrencisine tecavüz ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 1978'de Fransa buz pateni şampiyonu olan Beyer hakkında, antrenörlük yaptığı dönemde öğrencisi S.A'ya tecavüz ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın S.A'nın suç duyurusuyla açıldığı ifade edildi.

Kendisi de eski buz pateni şampiyonu olan S.A. yakın zamanda yayımladığı kitabında, 1990-1992 yıllarında 15 yaşındayken Beyer'in tecavüzüne uğradığını yazmıştı.

Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün yaptığı açıklamada, tecavüz olayını örtbas ettiği gerekçesiyle Fransa Buz Pateni Federasyonu Başkanı Didier Gailhaguet'den istifa etmesini istemişti.

Kaynak: AA