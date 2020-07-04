Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
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Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacak.

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
04.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:44

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacak.

Yargıtay Savcısı François Molins yaptığı açıklamada, salgının yönetimine ilişkin yapılan 90 başvurudan 53'ünün incelendiğini, bunların içerisinden 9'unun kabul edildiğini belirtti.

Molins, Philippe, Veran ve Buzyn hakkında soruşturma açılacağını belirtti.

Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle eski Başbakan Philippe ve birçok eski bakan hakkında 90 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Buzyn, yerel seçimlere katılmak için şubat ayında istifa etmişti ve yerine Olivier Veran getirilmişti.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede Philippe, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendisinin ve hükümetin istifasını sunmuş ve kabul edilmişti.

Macron, Philippe'in yerine Jean Castex'i atamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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