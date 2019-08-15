Fransa'da Epstein Soruşturmasının Açılması İçin Bakanlardan Başvuru
Fransa'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi.
15.08.2019 12:05
Fransa'da iki bakan küçük çocuklaraa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmadan önce cezaevinde intihar eden Epstein olayı hakkında Fransa'da soruşturma açılmasını istedi. Açıklamada, FBI tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda Fransız'ın isminin bulunduğuna da dikkat çekildi
Kaynak: DailyMotion.com