Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde
Haberler » Dünya » Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde - Haberler

Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde

Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor. Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor.

13.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:24
Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde

'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor.


Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor. Lyon'da 19 Ocak'a kadar grev yapma kararı alan avukatlar cübbelerini Adalet Sarayı'nın trabzanlarına asarken ellerindeki kanun kitapları ile yardım çağrısı anlamına gelen "S.O.S" yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler