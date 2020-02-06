Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar yeniden sokaklarda

06.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:28

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu bir kez daha protesto edildi.

Sendikaların çağrısıyla Gare de l'Est tren garında toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na yürüdü.

Emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrar eden göstericiler, Macron ve reform karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı eylem olaysız sona erdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 2 kişi gözaltına alındı.

Reforma karşı çıkan öğrenciler de Tolbiac ve Paris 8 üniversitelerinin giriş ve çıkışlarını kapatarak ders yapılmasını engelledi.

Lyon, Marseille, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Bugün düzenlenen gösterilere katılanların sayısında önceki dönemlere göre düşüş görüldü. Sendikalara göre Paris'te öğrencilerin de katıldığı eyleme 130 bin kişi katıldı.

Geçen hafta başkentteki gösteride 180 bin kişi yer almıştı.

Eylemlere devam kararı

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Paris'teki eylemde basına yaptığı açıklamada, reform geri çekilene kadar gösterilere devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bu arada emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 5 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Paris'te çöp toplayıcıların grev yapması nedeniyle sokaklar da çöp konteynerleriyle dolu.

Kamu görevlilerin yaklaşık yüzde 3'ü de bugün greve gitti.

Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi de grevler nedeniyle kapılarını bir kez daha ziyaretçilere kapattı. Kule, grevlerin başladığından bu yana 4'üncü kez ziyaretçi almıyor.

Emeklilik reformuna tepki

Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu. Grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterisi düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra birçok gazeteci ve eylemci polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

Pazartesi günü de avukatlar reformu protesto etmek için Paris'te eylem yapmıştı.

Kaynak: AA