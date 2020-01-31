Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu
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Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu. Tartışmalı yasa tasarısı 3 Şubat’ta ilgili komisyonda görüşülmeye başlanacak.

31.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:35
Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu

'da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu.


Milletvekillerinin meclis genel kurulundaki oylama öncesi önerge sunmak için cumaya kadar vakti olduğu dikkate alındığında, bu sayının daha da artması ve 30 bine kadar çıkması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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