Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi
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Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13'üncü gününde devam etti. Başkent Paris başta olmak üzere sendikaların çağrısı üzerine ülke genelinde sokaklara inen binlerce kişi, emeklilik reformunu protesto etti

17.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:40
Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi

'da Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13'üncü gününde devam etti.


Başkent Paris başta olmak üzere sendikaların çağrısı üzerine ülke genelinde sokaklara inen binlerce kişi, emeklilik reformunu protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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