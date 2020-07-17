Fransa'da emeklilik reformu ertelendi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017 yılında söz verdiği emeklilik reformu yıl sonuna kadar ertelendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017 yılında söz verdiği emeklilik reformu yıl sonuna kadar ertelendi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017 yılında söz verdiği herkes için uygulanacak olan tek emeklilik modeli vaadi yıl sonuna kadar ertelendi. Başbakan Jean Castex, bugün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Konfederasyonu (CPME) Başkanı François Asselin ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Asselin, ülkede polemiğe neden olan konuların başında gelen emeklilik reformunun en az yıl sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. CPME Başkanı, emeklilik reformunun unutulmadığına sadece ertelendiğine vurgu yaptı. Asselin, ayrıca "Hükümet bizden sorumluluğumuzu almamızı ve meseleyi sümen altı etmememizi söyledi" dedi.

Başbakan Castex, önceki açıklamalarında ise emeklilik reformu için daha adaletli yeni bir metot arayışında olduklarını ifade etmişti.

Öte yandan Emeklilik Yönlendirme Konseyi (COR) tarafından yapılan açıklamada bu yıl emeklilik bütçesindeki açığın 30 milyar Euro'yu bulacağı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA