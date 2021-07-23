Son Dakika | Fransa'da El Kaide nedeniyle terör alarmı

Son dakika haberler: Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El Kaide tarafından yayınlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi üzerine tüm valiliklere teyakkuzda olmaları talimatını verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El Kaide tarafından yayınlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi üzerine tüm valiliklere teyakkuzda olmaları talimatını verdi.

Sosyal medya platformu Telegram'da 15 Temmuz'da El Kaide'ye ait olduğu belirtilen As-Sahab adlı kanalda, Fransa ve özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hedef alınarak tehdit içerikli bir video paylaşıldı. Bunun üzerine Fransa İçişleri Bakanlığı valiliklere yaptığı çağrıda, "yaz boyunca yüksek düzeyde" teyakkuzda olunmasını istedi. Görüntülerin İngilizce altyazılı olması nedeniyle "önemli bir yayılma potansiyeline" sahip olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, doğrudan Cumhurbaşkanı Macron ve Bakan Gerald Darmanin'in adlarının verildiğini kaydetti. Bakanlık, teröristlerin Fransa'ya karşı harekete geçme riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı