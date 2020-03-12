Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı
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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

12.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:31
Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından dolayı Fransa'da da eğitime geçici süreyle ara verildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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