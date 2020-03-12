Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından dolayı Fransa'da da eğitime geçici süreyle ara verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com