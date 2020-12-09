Fransa'da düşen kurtarma helikopterinde 5 kişi öldü
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Fransa'da düşen kurtarma helikopterinde 5 kişi öldü

09.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:09
Fransa'da düşen kurtarma helikopterinde 5 kişi öldü

Fransa'da kurtarma görevi sırasında Alpler üzerinde seyir halindeyken düşen Fransız Havacılık Birimine (SAF) ait helikopterde 5 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 1 yaralının sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Fransa'da kurtarma görevi sırasında Alpler üzerinde seyir halindeyken düşen Fransız Havacılık Birimine (SAF) ait helikopterde 5 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 1 yaralının sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Fransa'da dün akşam saatlerinde Fransız Havacılık Birimine (SAF) ait kurtarma helikopterinin, Savoie bölgesindeki Alpler üzerinde seyir halindeyken bin 600 metre yükseklikten düştüğü açıklanmıştı. Düşme sebebi henüz bilinmeyen Airbus EC135 model helikopterden kendini fırlatarak kurtulan pilotun yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık 40 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından bulunan helikopterde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Savoie bölgesindeki helikopter kazasında 3'ü Fransa Havacılık Birimi üyesi ve 2'si çevik kuvvet personeli olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 1 kişi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Hayat kurtarmak için hepsi risk aldı. Ulus olarak bu kahramanların ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına destek olacağız" dedi. Başbakan Jean Castex de, "Aynı üniformayı giymeseler de aynı yola baş koydular: hayat kurtarmak. Kayıpları tüm ulusumuzu yasa boğdu" ifadelerine yer verdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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