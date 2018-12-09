Fransa'da Dünkü Gösteriler Sırasında Eylemciler Giyim Mağazasını Yağmaladı
– Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında protestocular giyim mağazasını yağmaladı.
– Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında protestocular giyim mağazasını yağmaladı.
Fransa başkenti Paris'te Cumartesi günü 1,500'ün üzerinde eylemcinin katıldığı gösteriler devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin Paris'te bir giyim mağazasını yağmaladığı görüldü.
Görüntü dökümü:
Eylemcilerin mağazaya girmesi