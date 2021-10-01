Fransa'da DNA incelemesi sonucu 35 yıllık cinayet ve tecavüz davası sonlandı

Fransa'da intihar eden jandarma François Verove'nin 35 yıldır cinayet ve tecavüzden aranan kişi olduğu kanıtlandı.

Fransız basınında çıkan haberler e göre, Paris Savcılığı Verove'nin cesedi üzerinde yapılan DNA incelemelerinin birçok olay yerinde bulunan DNA ile örtüştüğünü tespit etti.

1986-1994 arasında 11 ve 14 yaşlarında 2 kız çocuğu olmak üzere 4 kişiyi öldürmekle ve 18 yaşından küçük 6 kişiye tecavüz etmekle suçlanan Verove, 29 Eylül'de polise ifade vermek için çağrıldı.

Verove'nin 27 Eylül'de eşi tarafından polise kayıp olduğu ihbarı yapılmış, şüpheli 2 gün sonra Herault bölgesinde bir evde ölü bulunmuştu.

59 yaşındaki Verove intihar etmeden önce işlediği suçları itiraf eden bir mektup bırakmıştı.

Söz konusu olaylara ilişkin uzun seneler önce soruşturma başlatılmıştı.