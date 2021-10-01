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Fransa'da DNA incelemesi sonucu 35 yıllık cinayet ve tecavüz davası sonlandı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da DNA incelemesi sonucu 35 yıllık cinayet ve tecavüz davası sonlandı

Fransa'da intihar eden jandarma François Verove'nin 35 yıldır cinayet ve tecavüzden aranan kişi olduğu kanıtlandı.

Fransa'da intihar eden jandarma François Verove'nin 35 yıldır cinayet ve tecavüzden aranan kişi olduğu kanıtlandı.

Fransız basınında çıkan haberler e göre, Paris Savcılığı Verove'nin cesedi üzerinde yapılan DNA incelemelerinin birçok olay yerinde bulunan DNA ile örtüştüğünü tespit etti.

1986-1994 arasında 11 ve 14 yaşlarında 2 kız çocuğu olmak üzere 4 kişiyi öldürmekle ve 18 yaşından küçük 6 kişiye tecavüz etmekle suçlanan Verove, 29 Eylül'de polise ifade vermek için çağrıldı.

Verove'nin 27 Eylül'de eşi tarafından polise kayıp olduğu ihbarı yapılmış, şüpheli 2 gün sonra Herault bölgesinde bir evde ölü bulunmuştu.

59 yaşındaki Verove intihar etmeden önce işlediği suçları itiraf eden bir mektup bırakmıştı.

Söz konusu olaylara ilişkin uzun seneler önce soruşturma başlatılmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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