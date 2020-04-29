Fransa'da diş hekimleri, Covid-19'a karşı koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekmek için soyundu Fransa'da diş hekimleri, kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkati çekmek için çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar

Fransız diş hekimleri, kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkati çekmek için çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Hekimlerin çıplak çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar. Euronews.com'da Görüntüle