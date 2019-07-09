Fransa'da "devletin silah satışı lisansının iptali" talebine red

Fransa'da mahkeme, bir sivil toplum kuruluşunun, Fransız devletinin Yemen'deki savaşta taraf ülkelere silah satışına imkan veren lisansının iptal edilmesi yönündeki talebini reddetti.

Paris İdare Mahkemesi, insan hakları alanında çalışmalar yürüten "Action securite ethique republicaines (ASER)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Fransız devletinin Yemen'deki savaşta taraf ülkelere silah satmasına izin veren lisansının iptaline yönelik talebini geri çevirdi.

ASER'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararına tepki gösterildiği ve karara itiraz edileceği bildirildi.

Kuruluş, devletin Yemen'deki savaşta taraf ülkelere silah satışının durdurulması için 1 Mart 2018'de Fransa Başbakanı Edouard Philippe'ten talepte bulunmuştu ancak yanıt alamamıştı. Bunun üzerine ASER, Paris İdare Mahkemesine başvurmuştu.

"Silahlar Husilere karşı kullanılıyor"

Basın kuruluşları Disclose ve Radio France'ın, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayandırdığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların, Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bunun ardından, Yemen'deki savaşta kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı haberi hazırlayan 7 gazeteci, "ulusal güvenlik sırlarını açığa çıkardıkları" gerekçesiyle, ifade vermeleri için Fransa İç İstihbarat Birimine çağrılmıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da mayısta yaptığı açıklamada, "Silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı. Satılan silahların geneli ülke içinde ve sınırlarda çatışmalarda kullanılıyor. Bu silahların sivil halka karşı kullanılmamasını istedik." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA