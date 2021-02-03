Fransa'da denizdeki dev dalgada Poseidon'ın silüeti belirdi

Fransa'da fotoğrafçı Mathieu Rivrin'in objektifine yansıyan fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Fotoğrafta büyük bir dalgada Yunan mitolojisindeki Poseidon'ın silüeti belirdi.

Fransa'nın Brittany bölgesindeki Lesconil kasabasında yaşayan fotoğrafçı Mathieu Rivrin, sahilde fotoğraf çektiği sırada ilginç bir an yakaladı. Denizde oluşan büyük bir dalgada, Yunan mitolojisinde yer alan ve deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon'ın suratının bir silüeti görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yerel medyaya konuşan Rivrin, "Poseidon'un dalgadaki yüzü ile okyanustan çıkan inanılmaz görüntüsünü gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı