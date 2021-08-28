Fransa'da defnedilmek üzere olan naaşların üzerinden mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde, defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde, defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlerde, Lievin'deki bir mezarlıkta 24 Ağustos'ta farklı saatlerde düzenlenen cenaze merasimleri sırasında defnedilmek üzere olan 2 kişinin naaşlarından kolye, küpe ve yüzükleri çalmakla suçlanan 60 yaşındaki kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin, bu kişinin evinde yaptığı aramada, yakın zamanda ölenlerin cenaze törenlerinin listesinin bulunduğu aktarıldı.

Gözaltı süresi sona erdikten sonra serbest bırakılan kadının 8 Nisan 2022'de hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan