Fransa'da Danıştay ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına karar verdi Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Danıştay, ibadethanelerde toplanma yasağına ilişkin birçok derneğin ve kişinin yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.

Buna göre, hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanılması yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmedildi.

Hükümetten 8 gün içerisinde ibadethanelerde toplantılara ve toplu ibadetlere izin vermesi istendi.

Ülkede, salgınla mücadele kapsamında ibadet yerlerinde toplu ibadet ve toplantılar yasaklanmıştı.

Fransa'da, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'ta kademeli olarak gevşetilmesine karar verilmişti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a, vaka sayısı ise 216 bin 526'ya yükseldi.

Kaynak: AA