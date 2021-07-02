Fransa'da Danıştay, hükümete sera gazı salımını düşürmek için 9 ay süre tanıdı
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Fransa'da Danıştay, hükümete sera gazı salımını düşürmek için 9 ay süre tanıdı

Fransa'da Danıştay, hükümete sera gazı salımını düşürmek için 9 ay süre tanıdı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Danıştay, Paris yönetimine, ülkenin sera gazı salımını düşürecek gerekli önlemleri almak için 9 ay süre verdi.

Fransa'da Danıştay, Paris yönetimine, ülkenin sera gazı salımını düşürecek gerekli önlemleri almak için 9 ay süre verdi.

Grande-Synthe kentinin eski Belediye Başkanı, çevreci Damien Careme'nin Ocak 2019'da, Fransa'nın "iklim ataletini" şikayet için yaptığı başvuruyu değerlendiren Danıştay, bugün kararını açıkladı.

Danıştay internet sitesinde yayımladığı kararında, Fransa'nın şu anki gidişatının Paris İklim Anlaşması'nda taahhüt ettiği 2030'da sera gazı salımının 1990'a göre yüzde 40 azaltma hedefine ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Kararda, Fransa Başbakanından, hedeflerine ulaşmasını sağlayacak, sera gazı salımını düşürecek tüm yararlı önlemleri 31 Mart 2022'ye kadar alması istendi.

Fransa İklim Yüksek Konseyi, dün yayımladığı raporda, hükümetin küresel ısınmaya karşı mücadele çabalarının, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2019'da kurulan bağımsız bir kurum olan Konseyin yıllık raporunda, sera gazı salımındaki düşüş eğilimine rağmen, Fransa'nın küresel ısınmayla mücadele çabalarının, ülkenin iklim hedeflerine 10 yıl içerisinde ulaşamayacağını gösterdiği vurgulanmıştı.

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salımını 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti. Ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023'te azami salım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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