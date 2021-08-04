Fransa'da Danıştay hükümete 10 milyon avro hava kirliliği cezası kesti

Fransa'da Danıştay, geçen yıl ülkedeki bazı bölgelerde hava kalitesini yükseltme direktifi verdiği hükümetten, talimata uymadığı için çevreci örgütlere 10 milyon avro ödemesini istedi.

Fransa'da Danıştay, geçen yıl ülkedeki bazı bölgelerde hava kalitesini yükseltme direktifi verdiği hükümetten, talimata uymadığı için çevreci örgütlere 10 milyon avro ödemesini istedi.

Danıştay'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, bir çevre koruma derneğinin başvurusu üzerine kurumun 12 Temmuz 2017'de Avrupa hava kalitesi düzenlemelerinin koyduğu sınırlara uygun olarak ülkenin 13 bölgesinde havadaki nitrojendioksit (NO2) yoğunluğunu ve partikül miktarını azaltma direktifi verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Danıştay'ın 10 Temmuz 2020'de bu bölgelerin 8'inde NO2 ve parçacık yoğunluğunun halen sınırın üzerinde olduğu, hükümetin 3 yıl önce istenen önlemleri almadığını not ettiği, hükümetten gerekli tedbirleri 6 ay içinde almasını istediği aksi takdirde 10 milyon avro ceza kesileceğini bildirdiği aktarıldı.

Danıştay'ın hükümetin eylemlerini savunmak için öne sürdüğü unsurları ve konuyla ilgili başvuruyu yapan çevreci derneklerin gözlemlerini değerlendirdikten sonra 12 Temmuz 2021'de açık celse düzenlediği ifade edilen açıklamada, Paris ve Lyon'da hava kirliliğinin halen sınırların üzerinde olduğu, Marseille-Aix, Toulouse ve Grenoble'de ise limitin çok az altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin Temmuz 2020'den bu yana aldığı önlemlerin hava kalitesine olumlu etkisi olacağı ancak bunun ne kadar ve ne zaman gerçekleşeceğine dair sorular bulunduğu vurgulandı.

Hükümetin aldığı tedbirlerin Danıştay'ın 2017 kararını tamamen karşılamadığı aktarılan açıklamada, bu nedenle Danıştay'ın Fransa yönetiminin tedbirleri 2021'in ilk 6 ayında uygulamadığı gerekçesiyle 10 milyon avro ceza ödemesine karar verdiği paylaşıldı.

Karara göre, 10 milyon avroluk ceza, Danıştay'a başvuran çevreci dernek ile hava kirliliğine karşı mücadele eden derneklere arasında paylaşılacak.

Danıştay, 2022'nin başında hükümetin Temmuz-Aralık 2021 arasındaki eylemlerine ilişkin yeni değerlendirme yapacak.

Danıştay geçen ay başında hükümete, ülkenin sera gazı salınımını 2030 hedeflerine ulaşabilecek şekilde düşürecek gerekli önlemleri almak için 9 ay süre vermişti

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salınımı 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023'te azami salım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru