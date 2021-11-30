Fransa'da Danıştay, Allonnes'daki caminin kapatılması kararını onayladı

Fransa'da Danıştay, valiliğin, Allonnes kentindeki caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle kapatılması kararını onayladı.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, cami yetkililerinin, söz konusu kapatma kararının iptali için yaptığı başvuruyu reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Sarthe Valiliğinin camiyi kapatarak "ibadet özgürlüğünü ihlal etmediği" savunuldu.

Cami yetkilileri, 12 Kasım'da caminin yeniden açılması için Danıştay'a başvurmuştu.

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim'de yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti.

Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülen açıklamada, caminin terör saldırıların düzenlenmesini önlemek amacıyla kapatıldığı ileri sürülmüştü.

Darmanin, yaptığı açıklamada, ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını belirtmişti.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet